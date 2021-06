13-06-2021, Joey Lameris 112Groningen & Redactie Martin Nuver

Mogelijk geschoten bij ruzie in Stad (Video)

Groningen - De politie in Groningen kreeg zaterdagavond rond 20.00 uur een melding binnen van een ruzie in een woning aan de Kleine Beer in Paddepoel.

Volgens politiewoordvoerder Ernest Zinsmeyer zou het hierbij gaan om een ruzie in een flatwoning waarbij mogelijk zou zijn geschoten. Na het incident vluchtten twee daders in een personenauto weg. De politie was met veel politiewagens, zowel opvallend als onopvallende, in de wijken aan het zoeken naar het desbetreffende voertuig. De agenten droegen kogelwerende vesten.

Diverse voertuigen, die redelijk voldeden aan het signalement, werd onderworpen aan een controle. Het desbetreffende voertuig werd omstreeks half tien gisteravond aangetroffen aan de Erasmusweg in Hoogezand. In het voertuigen zaten twee mannen.



Beide mannen zijn door de politie aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij het incident in de stad Groningen. Het gaat hierbij om een 20-jarige man en een 21-jarige man, beiden afkomstig uit de stad Groningen. Volgens de politie zitten beide mannen momenteel nog vast voor onderzoek. Ook wordt er met getuigen en betrokkenen gesproken over het incident.

Waar de ruzie exact over ging en of er daadwerkelijk is geschoten kan vanwege het onderzoek niet gedeeld worden. Het onderzoek van de politie is nog gaande.