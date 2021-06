13-06-2021, Rtvnoord.nl (Bron) & S. Zekic

Drankrijder uit Musselkanaal veroorzaakt ongeval

Vledderveen - Een 27-jarige man uit Musselkanaal heeft zaterdag rond middernacht onder invloed van alcohol een ongeval veroorzaakt. Hij is aangehouden en is zijn rijbewijs kwijt.

Het ongeluk gebeurde op de A.G Wildervanckweg (N366) ter hoogte van Vledderveen. De man botste op een auto met twee inzittenden, die in het water terecht kwam. Het duo dat in die auto zat, slaagde er volgens de politie zelf in op de kant te klimmen en raakte niet gewond.

Meer info en bron Rtvnoord