12-06-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Groningen Bereikbaar: “Wil je richting Assen, reis niet via Groningen”

Groningen - Wegverkeer richting Assen wordt zaterdagmiddag geadviseerd om niet via Groningen te rijden. Die oproep doet Groningen Bereikbaar.

Door werkzaamheden is de A28 tussen het Julianaplein en afrit Groningen-Zuid zaterdag afgesloten. “Het is op dit moment erg druk op de omleidingsroutes via de Hereweg en de Laan Corpus den Hoorn”, laat Groningen Bereikbaar weten. “We adviseren niet via Groningen te reizen als je richting Assen wilt. Kom je uit de richting Drachten, rijd dan om via de N381 of via de N372. Kom je uit noordoostelijke of oostelijke richting, rijd dan om via de N33.





Bij de werkzaamheden wordt dit weekend een nieuw viaduct van de A28 aangesloten op de westelijke baan van de snelweg.





Met dank aan OOGTV.nl