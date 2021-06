12-06-2021, Ruben Huisman & Thijs Huisman - 112Groningen.nl

Haag in brand door onkruidbrander, brandweer voorkomt uitbreiding

Zuidlaren - De brandweer van Zuidlaren werd zaterdagmiddag omstreeks 14:37 uur gealarmeerd voor een woningbrand aan de Esweg in Zuidlaren.

Achter een woning bleek een haag in de brand te staan. De brandweer was vermoedelijk ontstaan door een onkruidbrander. De brandweer is bij aankomst meteen begonnen met het blussen van de brand.





Brandweerlieden konden overslag van de brand op tijd voorkomen. De haag raakte fors beschadigd. Na ongeveer 40 minuten kon de brandweer retour.