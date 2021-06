12-06-2021, Oogtv.nl (Bron) & Instagram

Belgische militair Conings was mogelijk op Selwerderhof

Groningen - Politieagenten kwamen vrijdagavond in actie in de omgeving van het Selwerderhof in de stad Groningen omdat de vermiste Belgische militair Jürgen Conings er gezien zou zijn.