11-06-2021, Marc Zijlstra - 112Groningen.nl

Persoon met wapen aangehouden bij Schildmeer (Video)

Schildmeer/Steendam - De politie heeft vrijdagavond één persoon aangehouden bij het Schildmeer nabij Steendam.

Meerdere politie eenheden kwamen ter plaatse. Agenten hebben één persoon met een wapen aangehouden. Vermoedelijk was dit wapen een machete. Wat er precies aan de hand was is niet bekend. Zaterdagochtend volgt er meer informatie via de politiewoordvoerder.