11-06-2021, 112Groningen.nl & RTVNoord (Bron)

Vrouw steelt geld van rekening maar ontloopt straf

Grootegast - Een 21-jarige vrouw uit Grootegast is voor het leegplunderen van rekeningen vrijgesproken vanwege een fout op de aanklacht, meldt RTVNoord.

De vrouw keek de inlogcodes af van familieleden en bewoners van een zorgboerderij waar zij werkte, door ongemerkt over de schouder mee te kijken.





De vrouw gaf bij de rechter toe dat ze dit had gedaan. Ze had geld nodig voor haar gokverslaving. Ze boekte in 2019 meermalen geldbedragen over op haar rekening en die van haar zoontje. Ze stond ook terecht voor diefstal van een pinpas en gepind geld en het vervalsen van recepten voor medicijnen.





Afkijken en vervalsen

Ze stal vorig jaar augustus de pinpas, terwijl zij haar dochter ophaalde die bij een vriendinnetje aan het spelen was. Ze had geen pincode en pinde contactloos 80 euro. Ze vervalste recepten en leverde die in april 2020 in bij een apotheek in Groningen. Ze verkocht de medicatie. De officier van justitie klaagde de vrouw aan voor witwassen, diefstal en valsheid in geschrifte.





Witwassen

Het overboeken van geld van anderen zonder toestemming was volgens de officier witwassen. De verdachte maakte volgens hem ruim 20.000 euro afhandig van kwetsbaren en familieleden die haar vertrouwden.