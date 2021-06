11-06-2021, 112Groningen.nl & RTVNoord (Bron)

Bedumer de cel in voor stalking

Bedum/Farmsum - Een 45-jarige man uit Bedum moet voor het stalken van een vrouw in Farmsum een celstraf van twee weken uitzitten. Voor het beledigen van een Arriva-medewerkster moet hij ook een werkstraf van 60 uur uitvoeren, schrijft RTVNoord.

Talloze berichten

De man stuurde in de periode van maart tot eind 2020 talloze berichten naar het slachtoffer in Farmsum. Volgens de man was de vrouw verliefd op hem en was hij ook wel wat verkikkerd op haar. In hetzelfde gesprek met de rechter zei de man dat hij de vrouw niet eens zou herkennen. Dat vond de rechter verwarrend.





De Bedumer ontkende dat hij de vrouw zo vaak lastigviel via sms en internet. De vrouw blokkeerde de man, maar telkens maakte hij onder een andere naam een nieuw account aan. 'U wist dondersgoed dat die berichten niet op prijs werden gesteld', zei de rechter, 'En toch ging u door.'