11-06-2021, Oogtv.nl (Bron)

Geldezel uit Stad verdacht in omvangrijk politieonderzoek

Groningen - De politie heeft afgelopen week 38 verdachten aangehouden in een omvangrijk onderzoek naar fraude via WhatsApp. Onder hen zijn meerdere inwoners van de provincie Groningen.

De politie heeft bevestigd dat zeker één van de in totaal 133 verdachten uit de Stad komt. De politie kan echter niet zeggen of deze persoon al vastzit, of dat deze persoon later nog wordt aangehouden. Zegt Oogtv.

Daarnaast bevestigt de districtsrecherche van Rotterdam-Zuid dat een aantal mensen uit de provincie Groningen inmiddels zijn gearresteerd, naar aanleiding van het onderzoek. Naast de personen die nu al vast zitten, worden later waarschijnlijk nog eens 34 andere verdachten, afkomstig uit heel Nederland, aangehouden en verhoord.

Mensen uit negen provincies betrokken

De gearresteerden variëren in leeftijd van 18 tot 69 jaar en zijn afkomstig uit Groningen, Drenthe, Friesland, Gelderland, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Zeeland en Zuid-Holland. De arrestanten zijn vervoerd naar Rotterdam voor verhoor.

Ze worden allemaal verdacht van witwassen en oplichting, waarbij slachtoffers grote geldbedragen zijn kwijtgeraakt. Het totale schadebedrag in dit onderzoek betreft ruim 300.000 euro. De meeste arrestanten zijn zogenaamde ‘geldezels’ of ‘katvangers’, mensen die hun bankrekening beschikbaar stellen aan criminelen en geld verdienen aan de transacties die zijn doen.

Vriend-in-nood fraude via WhatsApp

Bij vriend-in-nood-fraude kiezen criminelen op sociale media zoals Facebook een slachtoffer en kijken ze met wie deze bevriend is. Ze plakken een online beschikbaar fotootje van een vriend of familielid in een Whatsapp-account en benaderen vervolgens via WhatsApp het slachtoffer, waarbij ze zich voordoen als de vriend of het familielid.

De criminelen vragen het slachtoffer of deze kan helpen door een urgente factuur voor ze te betalen. Vaak wordt dit verzoek gedaan in combinatie met een smoes over een verloren bankpas of geblokkeerd internetbankieren.

Het slachtoffer wil zijn vriend of familielid uit de brand helpen en maakt het gevraagde bedrag over naar de opgegeven bankrekening, die in werkelijkheid aan een katvanger toebehoort. Deze pint het geld vervolgens en draagt het bedrag geheel of gedeeltelijk af aan de oplichters.