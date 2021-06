11-06-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Man licht bank op en krijgt werkstraf

Musselkanaal - Voor het oplichten van een bank is een 34-jarige man uit Musselkanaal veroordeeld tot een werkstraf van honderd uur. De man leverde sealbags in en gaf daarbij een verkeerde inhoud op. Schrijft Rtvnoord vrijdag.

De man had een eigen bedrijf en financiële problemen. De man leverde regelmatig sealbags met geld af bij de bank. Hij gaf op voorhand het bedrag door en stortte vervolgens een lege bag of eentje die gevuld was met een lager bedrag. Vervolgens kreeg hij telkens het opgegeven bedrag op de rekening.

