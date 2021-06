11-06-2021, Joey Lameris 112Groningen & Redactie Martin Nuver

Scooterrijder en automobilist botsen in binnenstad

Groningen - Op de kruising van de Hardewikerstraat met de Tweede Drift in de binnenstad van Groningen zijn vrijdagmorgen een scooterrijder en een automobilist met elkaar in botsing gekomen.