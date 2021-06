11-06-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Man dreigt woningen in Bad Nieuweschans op te blazen

Bad Nieuweschans - Een verwarde man (50) heeft donderdagnacht in Bad Nieuweschans opschudding veroorzaakt. Hij dreigde de gaskraan in zijn woning aan de Zamenhofstraat open te draaien met de bedoeling meerdere huizen op te blazen. Ruim twintig omliggende woningen werd