10-06-2021, Patrick Wind 112Groningen & Redactie M. Nuver

Fietsster raakt gewond bij aanrijding met personenauto

Groningen - Op de kruising van de Kleine Raamstraat met het Gedempte Zuiderdiep is donderdagavond een fietsster gewond geraakt bij een aanrijding met een personenauto.

Ambulancepersoneel behandelde de fietsster aan haar verwondingen. Het is niet bekend of de dame is meegenomen naar een ziekenhuis.

Ook de politie kwam ter plaatse om de gegevens van de betrokkenen te noteren. De toedracht van het ongeval is niet bekend.