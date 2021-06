10-06-2021, Ingezonden item door collega`s & 112Groningen

25 jarig jubileum voor ambulancechauffeur Jan Warners

Stadskanaal - Vandaag(10-06-21) is het precies 25 jaar geleden dat Jan Warners zijn carrière als ambulancechauffeur is begonnen. Jan is begonnen als ambulancechauffeur in de stad Groningen bij de GGD.

Hier heeft hij ruim 22 jaar gewerkt en sindsdien werkt hij op de ambulancepost in Stadskanaal. Jan is vanochtend verrast met een heerlijk ontbijt dat bij hem thuis is gebracht.

Verrast

Omstreeks half vier is Jan geheel in ambulancestijl, van huis gehaald door zijn collega’s van post Stadskanaal. Op de post was een geheel corona-proof drive-thru georganiseerd waarin iedereen met voertuig of de benenwagen door kon rijden om Jan in het zonnetje te zetten. “Het was een complete verrassing!!

Ik zat te wachten op een bedrijf die naar de kozijnen van mijn huis zou komen kijken, totdat ik mijn collega’s hoorde en zag! Wat een geslaagde dag!!” aldus Jan Warners. We wensen jan nog veel plezier de komende jaren in zijn werk als ambulancechauffeu. Ook gefeliciteerd namens 112Groningen. Jan is een trouwe bezoeker.

