10-06-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

2,5 jaar cel voor brandstichting met brandbom bij shoarmazaak

Nieuw-Buinen - Een 24-jarige man uit Stadskanaal die vorig jaar een brandbom naar binnen gooide bij een shoarmazaak in Nieuw-Buinen nadat hij geen bier meer kreeg, is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf.





Tien maanden daarna zijn voorwaardelijk. De rechtbank in Assen bepaalde ook dat hij behandeld moet worden voor zijn drank- en drugsverslaving. Ook moet hij toezicht krijgen van de reclassering.

Op 11 oktober was de man met een vriend op kroegentocht en wilden ze ook even wat eten en drinken bij de shoarmatent in Nieuw Buinen.

Meer op Rtvnoord(en bron)

