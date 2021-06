10-06-2021, Jelte Haumersen 112Groningen & Redactie M. Nuver

Veel schade bij ongeval in Leek (Video)

Leek - Op het industrieterrein aan de Lage Traan in Leek zijn donderdagmiddag twee personenauto's met elkaar in botsing gekomen.

Het is niet bekend hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. De hulpdiensten werden rond vier uur vanmiddag gealarmeerd voor het verkeersongeval. Gelukkig raakte er bij het ongeval niemand gewond en kwam iedereen met de schrik vrij. Wel is het ter plaatse onoverzichtelijk.



Politieagenten kwamen ter plaatse om de betrokken partijen te assisteren bij het invullen van de schadeformulieren. Zeker één voertuig moest worden weggesleept door een bergingsbedrijf.