10-06-2021, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Fietser rijdt door na ongeval met scooter, jongedame raakt licht gewond

Groningen - Bij een verkeersongeval aan het Eemskanaal in de stad Groningen is donderdagmiddag een jongedame gewond geraakt.

Het verkeersongeval gebeurde omstreeks tien voor twee op de kruising met de Holstek. Door nog onbekende oorzaak kwamen een scooter en een fietser met elkaar in botsing. De twee dames die op de scooter zaten kwamen hierbij hard ten val.





Medewerkers van de ambulancedienst hebben de gewonde dames gecontroleerd op eventuele verwondingen. Eén van de jongedames werd ter plekke aan haar verwondingen behandeld.





Na het ongeval is de fietser doorgereden zonder zijn of haar gegevens achter te laten. De politie zette het ongeval op papier en maakte een rapportage op. Ook is men enige tijd opzoek geweest naar de doorgereden fietser.





Het is niet bekend of de fietser zich inmiddels al heeft gemeld. De scooter raakte bij het ongeval licht beschadigd.