10-06-2021, Redactie 112Groningen.nl

Auto raakt van de weg op N33

Meeden - Op de N33 bij Meeden is donderdagmorgen vroeg een auto naast de weg gekomen in een droge slootwal. De bestuurder raakte door onbekende oorzaak de macht kwijt over zijn stuur kwijt.

De gewonde man is overgebracht naar een ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de gebeurtenis. Een berger heeft de zwaar beschadigde auto geborgen.