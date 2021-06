09-06-2021, Patrick Wind 112Groningen & Redactie M. Nuver & Wis_Jeroen

Toerit A7 Hoogkerk afgesloten vanwege vrachtwagen met klapband

Hoogkerk - De toerit van de A7 bij Hoogkerk is woensdagavond afgesloten vanwege een vrachtwagen die een klapband heeft gekregen. Dat meldt Rijkswaterstaat.

Het incident gebeurde rond 20.00 uur de toerit vanaf de Roderwolderdijk in de richting van Wespoort. “Er staat een vrachtwagen die een klapband heeft gehad waardoor de toerit is afgesloten”, meldt een weginspecteur van Rijkswaterstaat. “Een bandenspecialist is op dit moment druk bezig om het probleem op te lossen.” Zei Oogtv.