09-06-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Verdachte(23) steekpartij Hoogkerk was bekend bij zorginstanties

Hoogkerk - De 23-jarige Stadjer die verdacht wordt van het doodsteken van Dinant (14) in Hoogkerk afgelopen zondag, was bekend bij 'meerdere partijen in het netwerk van zorg en veiligheid'. Meldt Rtvnoord.