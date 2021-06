09-06-2021, Joey Lameris, Patrick Wind, Auke Mulder & Robert van der Veen - 112Groningen.nl

Honderden mensen aanwezig bij stille tocht in Hoogkerk

Groningen - Honderden mensen hebben woensdagavond meegelopen in een stille tocht door Hoogkerk voor de 14-jarige Dinant.

De 14-jarige Dinant werd afgelopen zondagmiddag omstreeks tien voor drie neergestoken in een supermarkt aan de Zuiderweg in Hoogkerk. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden helaas niet voorkomen dat de tiener ter plekke aan zijn verwondingen overleed. Een 23-jarige man uit Groningen werd kort na het incident aangehouden voor het neersteken van de tiener.





Een dag na het incident werden er veel bloemen gelegd bij de gevel van de supermarkt. Het incident maakte een diepe indruk op mensen die in Hoogkerk wonen.





Vanavond werd er een stille tocht gehouden voor de 14-jarige Dinant. Honderden mensen kwamen naar het dorp en liepen mee met de stille tocht. Omstreeks zeven uur vertrok de stoet vanaf de supermarkt aan de Zuiderweg naar het ouderlijk huis van de tiener.





Honderden mensen waren aanwezig bij deze stille tocht. Onder de aanwezigen waren ook burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen en wijkwethouder Paul de Rook (D66) die hun steun betuigden.





Volgens één van de aanwezigen was het een indrukwekkende tocht. Het was stil, er werd weinig gesproken en het was mooi. Nabij het ouderlijk huis van de jongen werden witte ballonnen de lucht ingelaten. Hierna vervolgde de stoet weer richting de supermarkt. Bij de supermarkt werden na afloop bloemen gelegd en kaarsjes aangestoken.