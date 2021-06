09-06-2021, 112Groningen.nl

Man ten val met rolstoel

Groningen - Een man is woensdagmiddag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval aan het Damsport in de stad.

De man in zijn rolstoel wou vermoedelijk de weg oversteken toen haar rolstoel uit balans raakte. Hierdoor is de man uit zijn rolstoel gevallen en gewond geraakt. Het slachtoffer is met lichte verwondingen door de ambulance thuis gebracht