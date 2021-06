09-06-2021, Redactie 112Groningen.nl & Dvhn.nl tekst

Brute inbraak bij juwelier in Winschoten (Video)

Winschoten - Bij juwelier Lucardi in de Langestraat in Winschoten is woensdagmorgen in alle vroegte ingebroken. De schade loopt in de tienduizenden euro’s. Meldt Dvhn.nl

De kraak vond plaats tegen kwart voor vier in de ochtend. Medewerkers vertellen dat twee getinte jongemannen op een scooter zonder nummerplaat aan kwamen rijden vanaf het gemeentehuis. Vermoed wordt dat een derde persoon in de straat op de uitkijk stond. ,,Er zijn gelukkig camerabeelden. Ze staan er goed op.’’ Dvhn bron