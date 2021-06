08-06-2021, 112Groningen.nl & RTVNoord (Bron)

Schuiling over geweldsincidenten: 'Een groot verdriet voor heel veel mensen' (2x Video)

Groningen - Zondag Hoogkerk, maandag Selwerd. Twee geweldsmisdrijven met een dodelijke afloop in twee dagen in Groningen. Ook op burgemeester Koen Schuiling hebben de incidenten een grote impact, schrijft RTVNoord.

'Dit hakt erin'





'Het is een groot verdriet voor heel veel mensen in mijn gemeenschap. Dat hakt erin bij heel veel mensen. Je hoort de verhalen. Wij moeten ervoor zorgen dat mensen hun verhaal zo goed mogelijk kwijt kunnen, ook bij de goede instanties.'





Vanuit zijn functie is Schuiling nauw betrokken bij de hulp aan de nabestaanden. Naast het strafrechtelijke deel is het zijn taak om direct na een geweldsmisdrijf te helpen met het op gang brengen van de hulpverlening en in z'n rol als burgervader eventueel contact te leggen met de betrokken familie. Dat laatste gaat dan meestal via een familierechercheur die van te voren kijkt of contact op prijs wordt gesteld.

Schuiling: 'Ik heb zojuist een brief geschreven aan de familie van het slachtoffer in Hoogkerk. Verder hebben we net overleg gehad met de politie over verdere stappen, zoals de stille tocht. Dan is er ook een gesprek met de familie.'