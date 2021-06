08-06-2021, 112Groningen.nl & Facebook: Team Verkeer Noord-Nederland

Bestuurder raakt rijbewijs kwijt na overschrijding van 68 km/u

Marum - Vrijdagochtend zagen agenten van het Team Verkeer Noord-Nederland een sportieve Audi bestuurder rijden over de A7 tussen Groningen en Drachten.

Tussen Leek en Marum werden meedere snelheidsmetingen verricht. Hierbij werd een snelheid van gemiddeld 150 km/u gemeten. Tussen Marum en Frieschepalen wilde de nóg sportievere BMW bestuurder zijn spierballen tonen, door ons met een hogere snelheid voorbij te gaan.

Zijn gemiddelde snelheid kwam dan ook uit op 174 km/u. Dit terwijl er 100 km/u was toegestaan. Dat kwam neer op een overschrijding na correctie van 68 km/u.

De bestuurder van de BMW reageerde vervolgens ook sportief en dacht dat de Audi en wij een wedstrijdje aan het doen waren. Het rijbewijs van de bestuurder van de BMW is ingevorderd. De officier van justitie zal bepalen hoe hoog het sanctiebedrag wordt en hoelang de inhoudingstermijn zal zijn.

De bestuurder van de Audi zal zijn post in de gaten moeten houden. Zijn snelheidsovertreding is uitgeschreven op kenteken. De tenaamgestelde van het voertuig zal kenbaar moeten maken wie de bestuurder is geweest. Ook voor dit feit bepaald de officier van justitie de hoogte van het sanctiebedrag.





