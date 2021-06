08-06-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

‘Groep kwetsbare patiënten mogelijk gebaat bij derde of vierde prik’

Landelijk - Een groep kwetsbare patiënten is mogelijk gebaat bij een derde of vierde prik tegen het coronavirus. Dat melden verschillende medici aan het Algemeen Dagblad, schrijft oogtv.nl.

Het gaat om mensen met een zwakke afweer, bijvoorbeeld door een ziekte als leukemie of omdat ze vanwege een transplantatie medicatie nemen om het afweersysteem plat te leggen. “Het gebeurt niet op grote schaal, maar we hebben wel op onze corona-unit mensen gezien die ziek werden ondanks vaccinatie. En dat zijn allemaal mensen met een onderliggende afweerstoornis”, laat infectioloog Bram Goorhuis in het NOS Radio 1 Journaal weten. Op dit moment doen ziekenhuizen onderzoek hoe goed deze groep kwetsbare mensen reageert op de huidige vaccinaties en of minimaal een extra prik bij hen nodig is.





Volgens Goorhuis is de verwachting dat een aantal patiënten onvoldoende zal reageren op de twee prikken. “We hopen dat het met een extra vaccin, of misschien twee, alsnog lukt deze mensen goed te beschermen.” Volgens de infectioloog is er reden tot optimisme omdat eerder gebleken is dat mensen die na een stamceltransplantatie in feite een nieuw immuunsysteem hebben gekregen. “Zij krijgen ook meerdere vaccins tegen bepaalde ziektes toegediend, en we zien dat dat goed werkt.”