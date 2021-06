08-06-2021, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl & Jelte Haumersen - 112Groningen.nl

Traumahelikopter landt op A7 bij Leek; verkeer stilgezet

Leek - Dinsdagavond rond 19:25 uur werd het verkeer op de A7 ter hoogte van Leek in de richting van Groningen tijdelijk stilgezet. Het verkeer werd stilgezet vanwege een landing van een traumahelikopter. Het betrof een rendez-vous met een ambulance.

Om de arts zo snel mogelijk bij de patiënt te brengen werd er gekozen voor een rendez-vous. Dit houdt in dat de ambulance en de traumahelikopter een landingslocatie afspreken. De ambulance is vervolgens met spoed en onder begeleiding van twee motoren naar het UMCG in Groningen vertrokken.





Rond 19:45 uur was de traumahelikopter opgestegen en was de weg weer vrij voor het verkeer.