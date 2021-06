08-06-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Minder dan tien coronapatiënten op IC’s in Groninger ziekenhuizen

Groningen - Het aantal coronapatiënten op de Intensive Care-afdelingen in de Groninger ziekenhuizen is in het afgelopen weekend tot onder de tien opnames gedaald. Dit aantal was vorig jaar oktober voor het laatst zo laag, schrijft oogtv.nl.