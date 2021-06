08-06-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Moordverdachte Grijpskerk wilde jongens neersteken in Zuidhorn

Grijpskerk - De 37-jarige man uit Zuidhorn die in oktober vorig jaar werd aangehouden voor de moord op zijn moeder in Grijpskerk, liep op die dag met een mes rond in Zuidhorn. Hij wilde iemand neersteken, omdat hij zich niet gehoord voelde.

Dat blijkt tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak. De man stak uiteindelijk zijn moeder dood in een psychotische episode. Hij dacht dat zij hem vergiftigd had. Zegt Rtvnoord.nl. Op 2 oktober zou hij zijn moeder meerdere keren hebben gestoken in buik, rug, borst en bovenlichaam. Dat gebeurde om 22.00 ’s avonds in haar woning aan de Burmanniastraat in Grijpskerk. Sindsdien zit de verdachte vast. Meer hierover en bron Rtvnoord