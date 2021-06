07-06-2021, Michael Huising - 112Groningen.nl

Brandweer en dierenambulance vangen Canadese gans met gebroken vleugel in Veendam

Veendam - De brandweer van Veendam werd maandagavond omstreeks kwart over zes gealarmeerd voor een dier in problemen bij Kaap de goede hoop in Veendam.