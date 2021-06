De politie startte direct een zoektocht naar de verdachte. Onderzoek wees uit, dat de verdachte zich in de buurt van Siddeburen bevond. Agenten hielden de verdachte op de Roegeweg rond 15.00 uur aan. De verdachte is een 39-jarige man uit Arnhem. Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar. De man is overgebracht naar het politiebureau en wordt verhoord.

Er vindt onderzoek plaats in de woning aan de Vogelkersstraat. De politie wil graag weten wat er zich precies heeft afgespeeld in de woning. Als er mensen zijn die iets gehoord of gezien hebben in de Vogelkersstraat, of iets weten dat kan helpen om duidelijkheid te krijgen over het incident, neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.