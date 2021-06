07-06-2021, Martin Nuver 112Groningen

Schip `Arklow Artist` door de stad (Video)

Groningen - Alweer een nieuwbouw schip afgeleverd door Ferus Smit. Kort geleden kwam er ook al een groot schip via de stad. Met een breedte van 15 meter en een lengte van 115 meter was elke meter passen en meten.

Onder begeleiding brengt Inspectie Scheepvaart de Arklow Artist via het Winschoterdiep richting Groningen. Het transport is inmiddels door de brug van Waterhuizen melden ze. Nu is hij op weg naar Delfzijl via het Eemskanaal.