07-06-2021, Martin Nuver 112Groningen

Scooterrijder gecrasht Speenkruidstraat

Groningen - In de Speenkruidstraat in de stad werd zondag op maandag even naar middernacht een ongeval met letsel gemeld. Het ging om een eenzijdig ongeval.

Ter plaatse bleek een jongeman met zijn scooter hard te zijn gevallen. Hij werd gelanceerd en de scooter lag 50 meter verderop in de straat, hijzelf lag 25 meter vanaf de drempel dat in het fietspad zat dat de weg kruiste. Hij werd met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht.