07-06-2021, Redactie 112Groningen.nl & Oogtv

Hoogkerk geschokt na dodelijke steekpartij 14-jarige jongen (2x Video)

Hoogkerk - De zichtschermen bij de supermarkt aan de Zuiderweg in Hoogkerk werden zondagavond rond 22.00 uur weggehaald door de brandweer.

Bij de supermarkt vond zondagmiddag een steekpartij plaats waarbij een minderjarige jongen(14) om het leven kwam.

Het was rond 15.00 uur chaotisch bij de supermarkt. “Er waren veel emoties. Er liepen mensen rond die getuige waren van het incident maar ondertussen kwamen er ook van allerlei kanten mensen aansnellen die wilden weten wat er gebeurd was. Ze hadden de sirenes van de hulpverleningsvoertuigen gehoord of hadden de traumahelikopter zien landen bij de suikerfabriek.” Zegt Oogtv.nl.

Verdachte en slachtoffer kenden elkaar niet

Alle hulp mocht uiteindelijk niet baten. De politie laat aan het einde van de middag weten dat bij de steekpartij een minderjarige jongen om het leven is gekomen. Kort na de steekpartij kon er in de buurt een 23-jarige verdachte aangehouden worden. Uit het eerste onderzoek is gebleken dat dader en slachtoffer elkaar niet kenden. De verdachte blijft voorlopig vastzitten en het onderzoek gaat verder.

“Onderzoek van de politie afwachten”

“Dit is vreselijk”, laat secretaris Benne de Jong van de Wijkraad Hoogkerk weten vanaf zijn vakantieadres. De Jong geeft aan dat er eigenlijk contact moet worden gezocht met de voorzitter maar die is zondag onbereikbaar. “Dit nieuws maakt heel veel indruk in ons dorp. Het brengt ook veel emoties teweeg, te meer omdat het om een jong slachtoffer gaat. Wel denk ik dat het belangrijk is dat we het onderzoek van de politie af gaan wachten.”

Aangeslagen

Veel dorpsbewoners lopen zondagavond langs. Ze willen toch even met eigen ogen kijken wat er gebeurd is. Je ziet aan de mensen dat ze aangeslagen zijn. Dat wat ze gehoord hebben, of eerder op de dag meegemaakt hebben, indruk heeft gemaakt.

Verschillende media melden zondagavond dat het slachtoffer leerling is van een school in de stad. Een woordvoerder van de school zegt hier op dit moment nog niet op te kunnen reageren.

Volg ons ook op Facebook en Twitter