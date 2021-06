06-06-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Burgemeester: “Een schokkend en tragisch incident” (Video)

Groningen - Burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen noemt het steekincident in Hoogkerk waarbij zondagmiddag een minderjarige jongen om het leven kwam schokkend en tragisch.

“Wat zich vanmiddag in Hoogkerk heeft afgespeeld is een schokkend en tragisch incident”, vertelt Schuiling. “Hierbij wil ik mijn medeleven overbrengen aan de nabestaanden en bekenden van het slachtoffer. Er zijn natuurlijk nog veel vragen, maar het bericht dat zo’n jong leven op deze manier eindigt, is afschuwelijk. Daar zijn nauwelijks woorden voor te vinden.”





“Het incident vond plaats in het centrum van Hoogkerk en er waren meerdere getuigen en omstanders. Het politieonderzoek naar de toedracht is gaande, maar als u informatie hebt die belangrijk kan zijn voor dit onderzoek, dan vraag ik u om dat te melden bij de politie via de bekende kanalen. Voor omstanders die daar behoefte aan hebben is Slachtofferhulp beschikbaar. Zij zijn ter plekke aanwezig maar ook bereikbaar op telefoonnummer 0900-0101.”