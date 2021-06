06-06-2021, Patrick Wind & Jordi Haverdings - 112Groningen.nl

Minderjarige jongen(14) overleden bij steekincident in Hoogkerk; verdachte is 23-jarige Stadjer (Video)

Hoogkerk - Omstreeks 14:50 uur heeft er een steekincident plaatsgevonden op de Zuiderweg in Groningen. Een persoon raakte hierbij ernstig gewond.

Verschillende hulpdiensten waaronder een traumahelikopter, meerdere politie eenheden en ambulances werden naar de plaats van de melding gestuurd. De brandweer heeft een zichtscherm geplaatst zodat er niet naar binnengekeken kan worden. Ondertussen rennen ambulancemedewerkers heen en weer.



Wat er zich precies heeft afgespeeld is op dit moment nog niet bekend. De politie heeft een verdachte aangehouden. De straat is afgezet en doet onderzoek naar de toedracht. Update 16:40 uur: Bij het steekincident aan de Zuiderweg in Groningen is het slachtoffer ter plaatse overleden. Het gaat om een minderjarige jongen. Het onderzoek is volop gaande. De verdachte is aangehouden.





Update 21:20 uur:

De aangehouden verdachte is een 23-jarige man uit de stad Groningen. Uit het eerste onderzoek blijkt dat de verdachte en het slachtoffer elkaar niet kenden. De verdachte wordt verder verhoord en het onderzoek loopt nog volop.