Bewoners Noorderplantsoenbuurt: “We zijn er goed zat van”

Groningen - Het Noorderplantsoen moest in de nacht van vrijdag op zaterdag voor de derde dag op rij leeg geveegd worden door agenten vanwege overlast. Bewoners in de Noorderplantsoenbuurt laten weten er goed zat van te zijn.

“Laat ik voorop stellen dat wij niet snel klagen”, vertelt Jorien Bakker van de wijkvereniging. “We zijn echt wel wat gewend hier. Maar de afgelopen dagen is het echt te bont gemaakt. Ik heb met verschillende buurtbewoners gesproken en iedereen heeft overlast ervaren. Dat geldt ook voor mezelf. Ik woon een paar straten vanaf het Plantsoen. Zowel de eerste nacht als afgelopen nacht kon ik het duidelijk horen. Dat moet je denken aan luide muziek, zingen en glasgerinkel.”





Veel afval

Uiteindelijk moesten er in de nacht van vrijdag op zaterdag dertig agenten en vier politiehonden aan te pas komen om het Noorderplantsoen te ontruimen. Er vonden vijf aanhoudingen plaats. Drie personen werden gearresteerd vanwege het verstoren van de openbare orde en twee vanwege het gebruik van geweld. Het verhaal heeft volgens Bakker ook nog een keerzijde. “Als je ziet hoeveel afval er is achtergebleven. Het is echt erg. Dat probleem is overigens niet alleen van nu, maar zien we de afgelopen jaren steeds verder groeien. De gemeente doet er al heel veel aan door extra prikrondes te organiseren en afvalbakken te plaatsen maar desondanks groeit het probleem nog steeds.”





Gedragsverandering

Volgens Bakker is er een gedragsverandering nodig. “Mensen laten alles maar slingeren. Dat zie je afgelopen nacht maar ook op mooie dagen. Als de afvalcontainers vol zijn hebben sommige mensen nog het fatsoen om het dan naast de container neer te zeggen, maar steeds vaker laat men het gewoon maar liggen. En dan heb ik het nog niet over bierdoppen en sigarettenpeuken. Met die doppen kunnen we inmiddels een hele straat beleggen.”





Bakker vermoedt dat de overlast deels veroorzaakt wordt omdat de nachthoreca nog niet open is. “Het is mooi weer en mensen willen toch iets. Maar dit is niet de manier. De buurtbewoners hier zijn er in ieder geval goed zat van.”









