Hoogwerker brandweer Stad vat vlam bij grote brand in Uithuizermeeden

Uithuizermeeden - Eén van de hoogwerkers van brandweer Stad heeft zaterdagmiddag vlam gevat bij een grote brand in Uithuizermeeden.

In Uithuizermeeden is er na een blikseminslag brand ontstaan in een woonboerderij. Om het vuur te bestrijden wordt er assistentie verleend door verschillende brandweerkorpsen. Daarbij wordt er ook een hoogwerker uit Stad ingezet. “Eenmaal ter plaatse begon het voertuig ineens flink te roken”, vertelt brandweerwoordvoerder Harmen Kuijer.





“Het vermoeden bestaat dat de rem oververhit is geraakt. Dat zie je wel eens vaker gebeuren bij bijvoorbeeld volle vrachtwagens die dan langs de weg staan. Wij hebben deze brand kunnen blussen met verschillende handblussers. De situatie is op dit moment onder controle.”





Technische dienst

Volgens Kuijer gaat het met de brandweermensen die dienst doen op de hoogwerker goed. “Ze staan hier een paar meter van mij af en het gaat prima met ze. De hoogwerker kunnen we gelukkig ook gewoon inzetten bij het bestrijden van de brand. Wel laten we straks de technische dienst komen. Zij moeten gaan kijken naar het voertuig. Dan zal ook duidelijk worden of de wagen weer terug kan rijden naar de stad.”









