Brand door blikseminslag in Uithuizermeeden

Uithuizermeeden - De bliksem is zaterdagmorgen ingeslagen in een schuur aan de Dwarsweg in Uithuizermeeden. De schuur staat in brand. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar de naastgelegen woning.



De schuur heeft een dak waar riet onder zit. De brand zit onder de dakbedekking en omdat de brandweer daar slecht bij kan, zijn meer eenheden opgeroepen om te helpen. Dat meldt Rtvnoord.nl