05-06-2021, 112Groningen.nl

Politie grijpt voor derde avond op rij in bij groot 'feest' in Noorderplantsoen (Video)

Groningen - De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw ingegrepen in het Noorderplantsoen in Groningen.

In het Noorderplantsoen was een groot 'feest' gaande. De aanwezigen hielden duidelijk geen rekening met de coronamaatregelen en hadden harde muziek en een kampvuur. Er waren naar schatting nog ruim 200 á 300 mensen aanwezig in het park.



De afgelopen twee dagen moest de politie ook al ingrijpen in het Noorderplantsoen. Toen werd er, net als afgelopen nacht feest gevierd. De grote groepen jongeren werden toen, zonder bekeuring, weggestuurd uit het Plantsoen.



Eerder op de avond waren er ook al kleinere 'feestjes' in het Noorderplantsoen. Door dit goed te monitoren, was de politie goed voorbereid.



Om klokslag half één greep de politie massaal in. Tientallen politieagenten en hondengeleiders ontruimden het Noorderplantsoen en veegden de grasvelden leeg van mensen. Hierbij werd de politie meermaals bekogeld met flesjes en blikjes.

Update: Tijdens de ontruiming werden er meerdere aanhoudingen verricht (drie van 18 jaar en 2 minderjarigen). Ze gooiden met bierflesjes en luisterden niet. Zover bekend raakte er niemand gewond bij de actie. De onderstaande tweet is niet beschikbaar in de 112Groningen App, excuus voor het ongemak.