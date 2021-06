05-06-2021, Henk Henstra & Michael Huising - 112Groningen.nl

Brandweerauto crasht op weg naar grote brand Uithuizermeeden (Video)

Uithuizen - Een brandweerauto op weg naar de grote brand in Uithuizermeeden is zaterdagmorgen in botsing gekomen met een vrachtwagen, dit gebeurde vlakbij het spoor in Uithuizen.

Aan de Dwarsweg in Uithuizermeeden staat de rieten kap van een schuur in brand door bliksem inslag. Omdat de brand slecht bereikbaar is zijn meerdere brandweervoertuigen onderweg. Niemand raakte gewond bij het ongeval met de brandweerwagen. Dvhn



