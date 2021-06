04-06-2021, 112Groningen.nl & Facebook: Politie Ommelanden Noord

Politie valt drie panden binnen in Farmsum; hennepkwekerij met 400 planten aangetroffen

Farmsum - Vrijdag omstreeks 17:00 uur, heeft de politie drie panden binnen betreden aan de Koestraat te Farmsum, meldt de politie op facebook.

In één van de panden bleek een hennepkwekerij aanwezig te zijn met circa 400 planten. In een tweede pand trof de politie de benodigdheden aan voor het opzetten van een hennepkwekerij.



De stroom die nodig was voor de hennepkwekerij bleek te worden gestolen. Hierop is Enexis Netbeheer ter plaatse gekomen. Hiervoor wordt door Enexis een naheffing gemaakt.



Er zijn tot op heden nog geen aanhoudingen verricht. Deze verwacht de politie nog wel te doen. Heeft u informatie over bijvoorbeeld een hennepkwekerij. Laat het de politie weten via 0900-8844 of politie.nl. wil je liever anoniem blijven bel dan met meld misdaad anoniem via 0800-7000.