04-06-2021, 112Groningen.nl & RTVNoord (Bron)

Rechter straft oplichter niet, omdat politie te weinig onderzoek deed

Leek - Terneergeslagen verliet een man uit Leek vrijdag de zittingszaal van de rechtbank in Groningen. Hij was opgelicht en de verdachte, een 34-jarige man uit Rotterdam, werd vrijgesproken vanwege 'slecht politiewerk', schrijft RTVNoord.

'U bent opgelicht. De politie heeft zich met een Jantje van Leiden afgemaakt, waardoor ik niet tot een veroordeling kom', zei de politierechter tegen de Leekster.





De Leekster bood in oktober 2018 via de internetsite Marktplaats een Rolex aan. Een koper meldde zich. Hij kwam vanuit Rotterdam naar het Groningerland, om daar persoonlijk het dure horloge te bekijken en te kopen. De koper betaalde ter plekke via een bankapp. De Leekster maakte ondertussen een foto van het kenteken van de auto van de koper. Hij wist dat er een camera aan een naastgelegen bedrijf op hen stond gericht en de koop vastlegde. De betaling werd bij de koper afgeschreven en hij reed met zijn aanwinst terug naar huis.





Senior