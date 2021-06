04-06-2021, 112Groningen.nl

Fietsster licht gewond bij ongeval in Winschoten

Winschoten - Vrijdag omstreeks 17:20 uur heeft er bij de kruising Liefkensstraat / Vissersdijk in Winschoten een ongeval plaats gevonden tussen een automobilist en een fietsster. Daarbij raakte de fietsster licht gewond.

Ambulancemedewerkers hebben de fietsster gecontroleerd op verwondingen. Ze kon ter plaatse worden behandeld en vervoer naar ziekenhuis was niet nodig.



Gedurende het incident was de straat deels afgesloten door de politie. Agenten hebben onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval.



Door het ongeval was de voorruit van de auto flink beschadigd geraakt. Een berger kwam ter plaatse en heeft de auto weggesleept.