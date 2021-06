04-06-2021, Oogtv.nl (Bron)

Twee jaar cel voor minderjarige voor gewelddadige afpersingen met klauwhamer

Groningen - De rechtbank in Groningen heeft een 18-jarige man uit Groningen veroordeeld tot onvoorwaardelijke celstraf van twee jaar voor een reeks gewelddadige straatroven en afpersingen in de Stad.

De straatrover werd, ondanks het feit dat hij ten tijde van de straatroven minderjarig was, veroordeeld volgens het volwassenenstrafrecht. De rechtbank nam deze beslissing, omdat opname in een jeugdgevangenis of PIJ-instelling hoogstwaarschijnlijk geen zin heeft.

Dit oordeelt de rechter, omdat het hof het onwaarschijnlijk acht dat de jongeman mee gaat werken aan zijn behandeling. Naast de celstraf moet de man duizenden euro’s schadevergoeding gaan betalen aan vier van de slachtoffers die hij maakte.

Straatroven met geweld

De jongeman pleegde op 6 en 10 november straatroven op verschillende plekken in de stad Groningen. Hoewel hij slechts bij één van de straatroven een kleine hoeveelheid geld buitmaakte, mishandelde hij al zijn slachtoffers met zijn vuisten, voeten en met een klauwhamer. Een van de slachtoffers is met de punten van een klauwhamer tegen het hoofd geslagen, waarbij het slachtoffer op twee plaatsen aan de zijkant van zijn hoofd open wonden heeft opgelopen.

De man lokte de slachtoffers met een Marktplaatsadvertentie naar de locatie, wetende dat ze contant geld bij zich hadden. Nadat de nietsvermoedende slachtoffers op de afgesproken locatie kwamen, werden ze door verdachte aangevallen.

‘Geen enkel respect’

“De verdachte heeft met zijn manier van handelen geen enkel respect getoond voor de lichamelijke integriteit en de eigendommen van anderen”, aldus de rechtbank. “Verdachte heeft vervolgens niet geschroomd om de wapens te gebruiken en heeft op zeer gewelddadige wijze geprobeerd om het enige doel dat hem voor ogen stond, geld, te bereiken.”