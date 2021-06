04-06-2021, Tekst Brandweermuseum/ www.hbvvhs.nl

Brandweermuseum 12-06-21 weer open

Sappemeer - Brandweermuseum Hoogezand – Sappemeer mag na maanden gesloten te zijn geweest haar deuren weer openen. Zaterdag 12 juni om 10:00 bent u weer welkom in het Brandweermuseum.

Iedere bezoeker krijgt een gratis drankje (koffie, thee of fris) aangeboden en de kinderen krijgen een lekker ijsje aangeboden namens het Brandweermuseum.

Men kan ook de voertuigen bekijken en alle andere brandweer attributen die mooi tentoongesteld staan in het museum.

Op het plein staat een Mowag brandweerauto uit Zwitserland en een radiografisch bestuurbare brandweerauto waar men mee op de foto mag, in de loop van de dag komt er een “nieuw” aanwinst voor de mooie collectie bij een Austin brandweerauto die in het museum gestald wordt, dit is zeker de moeite waard om een bezoekje te brengen aan het Brandweermuseum.

Men dient bij bezoek IN het museum een mondkapje te dragen en 1.5 meter afstand van elkaar te houden, bij de ingang ligt een ”bezoekers” formulier die dient ingevuld te worden. We hebben een looproute gemaakt waar men zich aan dient te houden. Als we ons aan deze regels houden kunnen wij de deuren dinsdagsavonds en de 2e zaterdag van de maand openhouden.

Uw bezoek graag aanmelden bij : Marc Bakker 0651826079 of via mail info@hbvvhs.nl