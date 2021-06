04-06-2021, Politie Groningen Zuid Instagram en politie info

Opgepakte tweetal na onwelwording in Roden vrijgelaten (Update)

Roden - Vrijdagmorgen rond 07.30 uur kreeg de politie een melding van een onwelwording van een persoon in een woning aan de Havezathenlaan in Roden.

De politie doet nu onderzoek naar de toedracht. Twee personen die ook in de woning aanwezig waren werden aangehouden. Update 20:00 uur:

Het onderzoek naar dit incident is afgerond, meldt de politie via twitter. De twee aangehouden verdachten zijn inmiddels in vrijheid gesteld. Het slachtoffer heeft het ziekenhuis verlaten.