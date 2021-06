04-06-2021, Rtvnoord.nl (Bron) & 112Groningen

Eigenaren verbaasd na inval in Siddeburen

Siddeburen - Twee arrestatiebusjes, meerdere politieauto's en een aantal honden. Met flink wat machtsvertoon deed de politie woensdagavond een inval bij appartementencomplex Molenheerdt in Siddeburen. Zegt Rtvnoord.

De politie pakte een 53-jarige man op die wordt verdacht van opruiing en bedreiging. Eigenaren Pieter Bouwman en Kirsten de Jong van de Molenheerdt verhuren in hun boerderij al veertien jaar lang appartementen aan mensen die in scheiding liggen.

'De politie kwam hier rond half tien en pas om twee uur in de nacht waren ze klaar. Ze hebben de hele schuur doorzocht op zoek naar spullen van de bewuste persoon', zegt Bouwman.

Jaap van Dissel bedreigd

De man is volgens het OM een complotdenker die via de website Red Pill Journal jarenlang verhalen heeft verspreid over een pedofielennetwerk, waarin volgens hem hooggeplaatste Nederlanders zouden zitten. RIVM-topman Jaap van Dissel ontving als gevolg van de complottheorieën meerdere bedreigingen, waarvan hij ook aangifte deed.

Woonde er niet

De man die is opgepakt was volgens de eigenaren geen huurder, maar kwam geregeld op bezoek bij een vrouw die sinds februari een ruimte huurt in het gebouw.

