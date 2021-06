03-06-2021, Melarno Kraan 112Groningen & Henk Timmer 112Groningen & Redactie Martin Nuver

Kortsluiting lader zorgt voor brand in schuur (Video)

Winschoten - Donderdagavond om 22: 20 uur werd er een schuurbrand gemeld aan de Bovenburen in Winschoten. Bij aankomst van de brandweer was er forse rookontwikkeling.

In de schuur stond een lader van een elektrisch rolstoel , daarin zal de brand zijn begonnen. De bewoners werden door een omstander geroepen. Met een hogedruk werd de brand geblust. Vermoedelijk gaat het om kortsluiting. De auto had rook-en roetschade.