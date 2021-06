03-06-2021, Joey Lameris 112Groningen

Opnieuw rollerbankcontroles in Groningen

Groningen - De politie Groningen heeft donderdag op diverse plekken in de stad Groningen rollerbankcontroles gehouden.

Zo werd er onder andere gecontroleerd op de Laan Corpus Den Hoorn, op de Hereweg en bij het politiebureau aan de Rademarkt in de stad Groningen. Bij deze zogeheten rollerbank controles wordt de constructiesnelheid van het voertuig gemeten door het op een testbank te plaatsen.



Motoragenten van Team Verkeer namen de brommers en scooters mee naar de controle-plaats. Op de controle-plaats werd er als eerst gekeken of de bestuurder in het bezit was van een geldig rijbewijs. Als dit in orde was werd er gekeken naar de constructiesnelheid van de scooter of brommer. Door het voertuig op een 'rollerbank' te plaatsen en vervolgens gas te geven werd er gekeken wat de snelheid is van het voertuig.





Ook werd er bij de controles gekeken of het voertuig nog wel in orde is. Hierbij keek men onder andere naar de spiegels, de verlichting, en natuurlijk ook de technische staat van het voertuig.



Bij de rollerbankcontroles werden er meerdere bestuurders op de bon geslingerd voor verschillende feiten. Ook werden er meerdere 'WOK' statussen op voertuigen gezet. Dit houdt in dat een voertuig niet aan de juiste eisen voldoet en dat deze opnieuw gekeurd moet worden bij de Rijksdienst Wegverkeer (RDW).





Uitslagen

De uitslagen van de controles zijn momenteel nog niet bekend. Wellicht dat deze vrijdag worden gepubliceerd door de politie. Dan volgt een update.